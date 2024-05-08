Пользователи недовольны ценой нового стилуса Apple

Вчера компания Apple официально представила миру свой новый стилус под названием Apple Pencil Pro, который всем очень понравился — в сети сначала можно было прочесть исключительно восторженные отзывы от пользователей, которые посмотрели презентацию, но, видимо, сделали это не очень внимательно. Дело в том, что в ходе презентации производитель в том числе заявил, что данный стилус без всевозможных сторонних аксессуаров будет продаваться за 129 долларов. Это на самом деле очень дорого, но почему-то сначала многие пользователи не обратили на это своё внимание. Вскоре же в сети разразился настоящий скандал — дело в том, что iPad десятого поколения сейчас официально стоит 349 долларов, а стилус — 129 долларов. Только у планшета есть производительный процессор, огромный дисплей, камера, батарея и масса других компонентов.

А стилус это буквально карандаш для дисплея, чтобы рисовать, делать заметки и перетаскивать файлы, например. То есть это совершенно несоизмеримые вещи в плане инженерной мысли, сложности производства и необходимых расходов на сырьевую базу. При этом планшет стоит в 2,5 раза дороже, чем стилус, хотя в плане себестоимости он примерно в десять раз дороже и обладает несоизмеримо большим набором функций и возможностей. В интернете многих людей поразила жадность компании Apple, которая решила отбить деньги, потерянные на падении рынка планшетов, при помощи чрезмерно дорого аксессуара. Довольно странная ситуация на самом деле.
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