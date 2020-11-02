Пользователям понравилась тарелка Starlink

Некоторое время назад на просторах интернета начали активно обсуждали то, что компания SpaceX запускает на орбиту Земли свои спутники, дабы потом раздавать бесплатный интернет по всему миру. Оказалось, что это может и не очень легко, но производитель активно работает в этом направлении, радуя потенциальных покупателей достаточно интересным набором возможностей. Например, купить комплект Starlink для дома можно в США — пользователь получает коробку с тарелкой для подключения к сети, кабель и все нужное оборудование. Оно легко подключается и устанавливается, а взамен пользователь получает отличное интернет-соединение. Правда, пока что это еще не полноценный запуск, так что оценивать возможности продукта мы не можем.

Комментарии и отзывы Starlink
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