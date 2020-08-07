Пользовательский интерфейс LG Velvet UI можно загрузить на старые версии смартфонов LG

LG предоставила совместимым своим устройствам обновление LG UX 9.0 на базе Android 10. Пользовательский интерфейс от LG предлагает множество функций, похожих на One UI от Samsung. Тем не менее, OEM-производитель предоставит некоторым своим устройствам интерфейс LG Velvet поверх Android 10. Оболочку LG Velvet UI получат смартфоны LG V50 ThinQ, LG V50S ThinQ, LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG G8 ThinQ и LG G7 ThinQ. Но есть загвоздка, APK-файлы необходимо устанавливать вручную, это означает что обновление не официальное. Компания рекомендует дождаться официального выпуска обновления.