Поменять дисплей в Samsung Galaxy Z Flip дешевле, чем в iPhone

Сегодня компания Samsung объявила цены на замену дисплея в складном смартфоне Galaxy Z Flip, который, как известно получил защитное стекло под защитным пластиком. В США процедура замены обойдется в 500 долларов, а в Южной Корее – 640 долларов. А вот замена внешнего дисплея будет стоить 150 долларов. При этом пользователи, которые купят смартфон до конца года, смогут заменить дисплей со скидкой – всего за 120 долларов. Нечто подобное корейский гигант предлагал и в случае с другим гибким смартфоном – Galaxy Fold.

Напомним, что Samsung Galaxy Z Flip оснащается 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением 2636:1080 пикселей, 1,1-дюймовым вспомогательным дисплеем с разрешением 300:112 пикселей, чипсетом Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенную тыльной камерой разрешением 12 Мп, фронтальной камерой на 10 Мп, аккумулятором емкостью 3300 мАч, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 10.