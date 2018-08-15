Poptel P10 станет конкурентом Samsung Galaxy S8 Active

Защищенные смартфоны не получают широкого распространения, но свой определенный круг покупателей определенно имеют. Не так давно был представлен новый Poptel P10 с защитой по стандарту IP68. Он конкурирует со смартфоном Samsung Galaxy S8 Active. Стоит в районе 12000 рублей - http://grbe.st/ybDhBj

Выполнен в массивном и герметичном корпусе. Толщина составляет 12 мм, он один из самых тонких среди защищенных смартфонов. Установлен 8-ядерный чип Helio P23 с пиковой частотой 2,0 ГГц. Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Фронтальная камера 8 Мп Samsung 4H8, основная - 13 Мп Sony IMX135.

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3600 мАч. Установлена операционная система Android 8.1 Не забыли про поддержку бесконтактных платежей. Изображение выводится на 5.5-дйюмовый дисплей с разрешением 1280 на 640 пикселей.