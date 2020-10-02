Популярный смартфон Redmi Note 8 получит MIUI 13

В сети появился неофициальный список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат фирменную оболочку MIUI 13. Итак, заветный апдейт получат смартфоны серий Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi 10, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Redmi 10X, Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi Note 8, а также модели Xiaomi Mi CC9 Pro, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Pro, Mi 9 Explorer, Poco X3, Poco X3 NFC, Poco M2 Pro, Poco M2, Poco F2 Pro и Poco X2. Впрочем, всецело доверять этому списку не стоит, ведь предыдущий подобный перечень оказался не совсем верным. Выход оболочки MIUI 13 состоится не раньше весны следующего года. Одной из её главных особенностей должны стать настраиваемые суперобои.