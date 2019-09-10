Популярный смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление

Недавно компания Samsung отчиталась о том, что Galaxy A50 стал самым продаваемым смартфоном компании в Европе по итогам второго квартала. При этом его ближайший конкурент от другого производителя отстал на 50%. Столь высокий интерес пользователей к этой модели мотивирует Samsung чаще выпускать для нее обновления. Например, вчера аппарат получил очередной апдейт прошивки под номером A505GNDXU3ASH4. Обновление увеличивает чувствительность сенсора дисплея, улучшает работу датчика определения влаги в разъеме и несет в себе августовскую заплатку безопасности Android.

Напомним, что Galaxy A50 получил 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, восьмиядерный процессор Exynos 9610, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру на 25 Мп, 5 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, а также подэкранный сканер отпечатков пальцев.