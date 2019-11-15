Porsche Design Ultra One выглядит очень круто

Официально представлен ноутбук Porsche Design Ultra One, который выглядит крайне привлекательно, может похвастаться массой необычных элементов дизайна и при этом оборудован вполне производительным железом. Стоит отметить, что обычно такого рода ноутбуки в линейке дизайна Porsche выпускали крупные компании в качестве небольшой серии устройств, но сейчас это полноценный продукт от самого производителя. Выглядит новинка крайне привлекательно — на рынке просто нет ничего такого, что могло бы сравниться с Porsche Design Ultra One в плане внешнего вида. Если вам нужен стиль и это наиболее важный параметр при выборе ноутбука, то стоит посмотреть на эту новинку. Она очень крутая и точно стоит своих денег, хотя стоимость здесь не очень и высокая.