Портативная колонка F & D R3

Компания F & D выпустила портативную колонку R3. Она имеет прочную металлическую конструкцию, поставляется с динамиком 12 Вт и 3-дюймовыми полноразмерными неодимовыми динамиками.

Колонка поддерживает цифровой радомодуль с передовой технологией PLL, которая позволяет слышать чистый FM-звук без каких-либо искажений. На динамике есть кнопки воспроизведение / пауза, функция вызова и смена режима, которые позволят вам управлять всеми функциями. Благодаря встроенному микрофону пользователи могут легко принимать вызовы при подключении к динамику. Колонка подключается к смартфонам через Bluetooth 4.2 и предлагает радиус действия до 10 метров. Колонку F & D R3 также можно подключить через USB, TF-карту и кабель AUX. Она оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 4500 мАч, который, как утверждает компания, может обеспечить до 5 часов воспроизведения музыки.