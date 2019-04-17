Портативная колонка Saregama Carvaan Go

Компания Saregama выпустила новую портативную колонку Carvaan Go.

Колонка Carvaan Go не требует подключения к Интернету. Его можно подключить через Bluetooth или Aux, чтобы использовать его в качестве музыкального проигрывателя. Он также совместим с приложением Carvaan, которое позволяет пользователям выбирать песни из библиотеки где насчитывается ьолее 3000 песен.

Carvaan Go имеет небольшой экран, на котором отображаются воспроизводимые песни, процент заряда батареи и источник звука. Цена за Carvaan Go составляет 57 долларов.