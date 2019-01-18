Портативный монитор AOC I1601FWUX с диагональю 15,6 дюйма за $ 299

В продаже появился портативный монитор AOC I1601FWUX с IPS-дисплеем 15,6 дюймов, разрешением FullHD, углами обзора по 160 градусов и временем отклика 5 мс GtG.

Для монитора требуется только один USB-кабель типа C для питания и отображения сигналов. Новинка имеет вес 800 граммов, толщину 8,5 мм и поставляется в комплекте с собственной интеллектуальной крышкой, которая также выполняет функцию подставки для монитора.

Он также имеет функцию автоповорота, но вы должны активировать его с помощью программного обеспечения AOC i-Menu. AOC I1601FWUX оценили в $ 299.