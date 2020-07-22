Портативный монитор ASUS ZenScreen MB16AH получил порт USB Type-C

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen MB16AH, которая ориентирована на работу с ноутбуками и прочими

мобильными гаджетами. Новинка характеризуется 15,6-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 точек, яркостью 220 кд/м2, контрастностью 700:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс, симметричным портом USB Type-C, разъёмом Micro-HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников, аудиогнездо, подставкой в виде защитной обложки с возможностью использования в портретной и альбомной ориентации, технологиями Ultra-Low Blue Light и Flicker-free для защиты о глазах пользователя, стереодинамиками по 1 Вт, фирменными средствами GamePlus, массой 730 г, габаритами 359,7:227,4:9 мм и заявленным энергопотреблением 9 Вт.

Комментарии и отзывы ASUS ZenScreen MB16AH
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