Портативный монитор Acer PM161Q получил порт USB Type-C

Компания Acer начала продажи портативного монитора PM161Q, который основан на 15,6-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется частотой обновления 60 Гц, яркостью 220 кд/м2, контрастностью 800:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика 7 мс в режиме GTG, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 градусов, 45-процентным охватом цветового пространства NTSC, интерфейсом USB Type-C, энергопотреблением 12 Вт и фирменными средствами Acer VisionCare. Цена монитора составляет 220 долларов.