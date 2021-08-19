Портативный монитор Dell C1422H оценен в $350

Компания Dell пополнила ассортимент портативных мониторов моделью C1422H, которая получила 14-дюймовую IPS-матрицу. Новинка характеризуется разрешением Full HD (1920:1080 точек), яркостью 300 кд/м2, временем отклика 6 мс, кадровой частотой 60 Гц, тонкими рамками с трех сторон, подставкой, благодаря которой можно регулировать угол наклона от 10 до 90 градусов, интерфейсом USB Type-C с функциями подачи энергии и обмена данными, дополнительным разъемом USB Type-C для подзарядки ноутбука в режиме PassThrough Charging, при том что сам монитор питается от подсоединенного компьютера. Dell C1422H появится в продаже 31 августа по цене в 350 долларов.