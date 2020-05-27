Портативный монитор HP E14 G4 имеет яркость 400 кд/м2

Компания HP представила портативный монитор E14 G4, который появится в продаже в сентябре этого года по цене в 250 долларов. Новинка характеризуется 14-дюймовой панелью с самой высокой яркостью среди портативных мониторов (400 кд/м2), разрешением 1920:1080 пикселей, контрастностью 800:1, временем отклика в режиме Overdrive 5 мс, функцией Blue Light Mode для заботы о глазах пользователя, гибко регулируемой подставкой, меняющей угол наклона до 78 градусов, двумя симметричными интерфейсами Type-C, один из которых предназначен для подключения ноутбука, а второй – для зарядки. Масса монитора составляет 625 граммов.