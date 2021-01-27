Последнее обновление Chrome OS своего рода умный дисплей

Устройства Chrome OS получают обновления намного дольше, чем устройства Android. Типичное устройство Chrome OS получит поддержку программного обеспечения в течение примерно 6,5 лет.

Теперь компания Google выпускает новое обновление для устройств Chrome OS, которое предлагает несколько интересных и полезных функций, одна из которых превращает ваше устройство в умный дисплей.

Обновление поступает как Chrome OS 88, и одна из его функций - поддержка веб-входа с помощью PIN-кода или отпечатка пальца. Это полезная функция, которая упрощает и ускоряет вход на веб-сайт при условии, что сайт поддерживает WebAuthn. Некоторые из поддерживаемых сайтов - Dropbox, GitHub и Okta. Другая важная функция, которая поставляется с обновлением, - это функция персонализации, которая превращает ваш Chromebook в персонализированный интеллектуальный дисплей. Теперь в Google Nest Hub можно выбрать чтобы отображал фотографии из вашего фотоальбома на заблокированном экране, или же демонстрировал фотографии из вашего фотоальбома Google.

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