Последний экран Е Ink разработан для письма с нулевой задержкой

Компания E Ink представила новый дисплей - JustWrite, на котором можно писать практически без латентности. Новый дисплей управляется самим стилусом, а не задними пластинами TFT, которые использовались для предыдущих дисплеев. Эта технология очень похоже на ощущение написания на поверхности, такой как бумага или доска.

JustWrite представляет собой пластиковый дисплей, который делает его чрезвычайно прочным и легким, с возможностью легкой установки, позволяя писать в самых разных местах. Экран нуждаться в небольшом количестве энергии, чтобы обновить себя, толчок электричества делает поверхность чистой примерно через секунду. Как и другие продукты E Ink, JustWrite не нуждается в постоянном источнике питания для сохранения изображения на экране. Написанное на цифровой доске, будет храниться месяцами.