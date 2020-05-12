Потенциальный бестселлер Honor X10 засветился на рендерах

Сетевые источники поделились первыми качественными рендерами смартфона Honor X10, который станет одной из самых доступных моделей с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Судя по изображению, нас ждет безрамочный дисплей, выдвижная фронтальная камера и тройная основная камера в прямоугольном блоке. Официальный анонс смартфона ожидается 20 мая.

Согласно последней утечке, Honor X10 получит экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и врезанной 16 Мп фронтальной камерой, восьмиядерный процессор Kirin 820, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру на 40-Мп, 8-Мп и 2-Мп, аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт и порт USB Type-C. Honor X10 Pro будет отличаться 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, поддержкой NFC и дополнительным 2 Мп модулем.
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