Потенциальный бестселлер Realme 7 показали на фото

Сетевые источники опубликовали фотографии смартфона Realme 7, официальный дебют которого запланирован на 3 сентября. Судя по фото упаковки, аппарат получит производительную платформу MediaTek Helio G95, вертикально ориентированную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, дисплей с частотой обновления 90 Гц (предположительно IPS-панель), батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Скорее всего, базовый вариант получит 6 ГБ оперативной памяти. Ориентировочная цена смартфона составляет 170 долларов.

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