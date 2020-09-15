Потенциальный бестселлер Realme С15 выходит в России

Компания Realme объявила о скором начале российских продаж смартфона Realme С15, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Аппарат появится в продаже 22 сентября по рекомендованной цене в 12 990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. При этом с 22 сентября до 12 октября смартфон можно будет купить за 10 990 рублей.

Новинка характеризуется корпусом с размерами 164,5:75,9:9,8 мм и массой 209 граммов, 6,5-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 20:9 и разрешением HD+, процессором Helio G35, 3/4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 13, 8, 2 и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, отдельным слотом для карт памяти MicroSD, 3,5 мм разъемом для наушников и предустановленной Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI.