Потенциальный iPhone SE 2 показался на фото

В сети появились живые фото, на которых, как утверждается, изображено второе поколение компактного смартфона Apple iPhone SE 2. Как и предыдущие утечки, новая не вызывает доверия. Устройство на фото ничем не отличается от первого поколения iPhone SE. Эффект блестящей стеклянной задней панели скорее всего создан за счет наклейки или чехла. Вряд ли в век безрамочных и полноформатных смартфонов Apple выпустит аппарат с огромными рамками и крошечными дисплеем. А еще устройство на снимках имеет разъем для наушников. Для чего тогда Apple выпускает несколько поколений iPhone без этого разъема и приучает пользователей к беспроводным технологиям. Чтобы вдруг выпустить смартфон с разъемом? Если iPhone SE 2 будет представлен в этом году, то это может случиться в июне на WWDC.