Поворотную камеру ASUS Zenfone 7 показали на видео

На YouTube появилось видео, в котором демонстрируется работа поворотной камеры флагманского смартфона ASUS ZenFone 7. Устройству прочат тыльную камеру с тремя модулями, 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 30 Вт, поддержку Wi-Fi 6, модуль NFC для бесконтактной оплаты, Bluetooth 5.0 и предустановленную операционную систему Android 10. Ориентировочная цена версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет всего 500 евро, а варианта с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 550 евро. Официальная презентация смартфона ожидается уже 26 августа.