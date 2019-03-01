Практические снимки Huawei P30 Pro

Вскоре после того, как Huawei P30 Pro просочился вместе со своим младшим братом в серии официальных пресс-релизов, предстоящий флагманский смартфон был изображен еще раз, хотя на этот раз в виде набора практических фотографий.

Huawei P30 Pro имеет стеклянную конструкцию и довольно большую настройку камеры, расположенную в верхнем левом углу. Подробности о камере на данный момент скудны, но предыдущий слух предполагал, что разрешение на 38 МП благодаря новому сенсору Sony. Следует ожидать изогнутый OLED-дисплей с крошечной выемкой. USB-порт Type-C, который также служит нижним динамиком, также является вероятным дополнением. Тем не менее, 3,5 мм разъем для наушников не будет. Внутри Kirin 980 компании Huawei в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Если последнего недостаточно, его можно расширить с помощью карт nanoSD. Новинка также оснащена Android 9 Pie в паре с EMUI 9 и аккумулятором на 4200 мАч.

Huawei P30 Pro представят в Париже 26 марта вместе со стандартным Huawei P30 и бюджетным Huawei P30 Lite.