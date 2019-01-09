Предполагаемые рендеры iPhone XI показывают три задние камеры и квадратный выступ

В следующем году нас ждет новый дизайн iPhone XI, для повышения технологичности будущего смартфона. По данным инсайдера Стива Хеммерстоффера, более известного на просторах Сети как OnLeaks, рендер основывается на данных из достоверных источников и фактически является визуализацией прототипа, который сейчас находится на стадии тестирования в секретных лабораториях Apple.

iPhone XI (11) получит тройную основную камеру, расположенную в крупном блоке в шахматном порядке. Два модуля камеры выстроены вертикально, а третий модуль камеры расположен между ними. Светодиодная вспышка находится в правом верхнем углу камеры.

Поскольку iPhone 2019 в настоящее время проходит тестирование технической проверки, возможны изменения в дизайне и функциях. Apple выпустит три новые модели iPhone; одна младшая модель для смены iPhone XR и две более дорогие модели для смены iPhone XS и XS Max.