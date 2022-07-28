Представил ПК-корпус Akasa Maxwell Pro Plus

Компания Akasa пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Maxwell Pro Plus, которая подойдет для создания компактного ПК на основе системной платы формата Mini-ITX. Новинка характеризуется корпусом из черного анодированного алюминия, ребристыми боковыми частями для лучшего отвода тепла, перфорацией сверху, процессорным термоблоком с четырьмя тепловыми трубками, размерами 280:209:110 мм, массой 3 кг, слотами для двух 2,5-дюймовых накопителей, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A и двумя USB 2.0 Type-A, двумя последовательными портами и антенной беспроводной связи Wi-Fi. По словам производителя, корпус идеально подойдет для чипов Intel поколения Alder Lake (LGA 1700) с TDP до 65 Вт. Цена Maxwell Pro Plus составляет 195 евро.

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