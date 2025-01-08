Представлен 10,1-дюймовый планшет Lenovo Tab

Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Lenovo Tab, которая появится в продаже только в июне по цене в 160 долларов. Новинка характеризуется 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 точек, кадровой частотой 60 Гц и пиковой яркостью 400 нит, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 8 Мп-основной и 5-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, двумя динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.3, интерфейсом USB Type-C и предустановленной ОС Android 14.