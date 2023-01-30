Представлен 100-Гц VA-монитор AOC CU34P3CV

Компания AOC пополнила ассортимент профессиональных мониторов серией P3 с моделями на 24, 27 и 34 дюйма. Новинки получили IPS или VA-матрицы, док-станции с четырьмя разъемами USB 3.2 и портом USB-C с функцией передачи до 65 Вт энергии. Модель CW может похвастаться веб-камерой на 5 Мп, QW – 2-Мп камерой и двумя 5-Вт динамиками. CU34P3CV характеризуется KVM-переключателем, VA-панель с кадровой частотой 100 Гц, радиусом кривизны 1500R и разрешением 3440:1440 пикселей. Другие мониторы получили IPS-матрицы разрешением 1080p или 1440p, а также частотой обновления 75 Гц.

AOC 24P3CW оценен в 260 евро, Q27P3CW (с разрешением 1440р) – 350 евро, 24P3CV – 230 евро, Q27P3CV (1440р) – 330 евро, CU34P3CV – 440 евро, 24P3QW – 230 евро и Q27P3QW – 300 евро. Продажи стартуют уже в следующем месяце.
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