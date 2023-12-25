Представлен 100-Гц монитор AOC 24E11XH

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью 24E11XH, которая получила 23,8-дюймовую панель с разрешением Full HD и кадровой частотой 100 Гц. Новинка также характеризуется узкими рамками (1 мм), углами обзора 178 градусов, 82-процентным охватом цветового пространства NTSC, отображением 16,7 миллиона цветов, 8-битной глубиной цвета, яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1, временем отклика от серого к серому 4 мс, сертификацией TÜV, настенным креплением VESA 100:100 мм, интерфейсами HDMI 1.4 и D-Sub, габаритами 603:396:130 мм и массой 2,65 кг. Цена монитора в Китае составляет всего 74 доллара.

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