Представлен 100-Гц монитор Iiyama G-Master G2755HSU-B1

Компания Iiyama пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G-Master G2755HSU-B1, которая получила 27-дюймовую VA-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, соотношением сторон 16:9, углом обзора 178°, яркостью 250 нит, контрастностью 4000:1, временем отклика 1 мс (MPRT), поддержкой технологии FreeSync, функцией снижения интенсивности синего цвета, по одному интерфейсу HDMI (v.1.4) и DisplayPort (v.1.2), двумя разъемами USB 2.0, поддержкой HDCP, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя 2-Вт динамиками, подставкой с функцией наклона, креплением VESA (100:100 мм), системой прокладки кабелей и весит 3,7 кг. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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