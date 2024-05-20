Представлен 100-Гц монитор Lenovo Xiaoxin 27q 2K

Компания Lenovo представила доступный монитор Xiaoxin 27q 2K, который оценен на местном для производителя китайском рынке в 95 долларов. Новинку оснастили 27-дюймовой матрицей типа IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 100 Гц, временем отклика от серого к серому 4 мс, 99% покрытием цветового пространства sRGB и 90% палитры DCI-P3, отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, узкими рамками с трех сторон, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, настенным креплением VESA, а также цифровыми интерфейсами HDMI и Display Port 1.4.

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