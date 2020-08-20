Представлен 100-Гц монитор MSI Optix MAG342CQRV

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG342CQRV, который получил 34-дюймовую вогнутую VA-матрицу разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка характеризуется поддержкой адаптивной синхронизации, максимальной частотой обновления 100 Гц, статической контрастностью 3000:1, временем отклика 1 мс и углами обзора 178°, 89,48% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 112,2% охватом sRGB, полноцветной подсветкой в креплении, гибко регулируемой подставкой, интерфейсами HDMI 1.4, HDMI 2.0 и Display Port 1.2, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Цена монитора пока не сообщается.