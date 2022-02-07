Представлен 100-долларовый смартфон Tecno Pop 5s

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что в Мексике был выпущен бюджетный смартфон Tecno Pop 5s. Его цена составляет 108 долларов. Новинку оснастили 5,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1520:720 пикселей (HD+), четырехъядерной платформой Unisoc SC98632E c тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 5 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 3020 мАч, устаревшим разъемом microUSB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, 3,5-мм гнездом для наушников, а также корпусом с размерами 148:72,3:9,9 мм и массой 160 граммов. Когда смартфон появится в Европе (если появится), пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Tecno Pop 5s
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