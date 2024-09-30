Представлен 100-дюймовый телевизор Hisense E8N Ultra

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серии E8N Ultra вариантом на 100 дюймов по диагонали. Ранее были доступны версии на 75 и 85 дюймов. Новинка оснащается матрицей с подсветкой Mini LED, 6480 участками затемнения, технологией ULED X, разрешением 4K, кадровой частотой до 288 Гц, пиковой яркостью XDR Pro 6000 нит, поддержкой Dolby Vision, HDR 10, High Dynamic Color и сертификацией IMAX, специальным антибликовым покрытием, четырёхъядерной платформой A73, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ, акустической системой формата 2.1.2 с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, интерфейсами HDMI 2.1, USB-A 2.0 и USB-A 3.0, а также портом RJ45. Телевизор уже появился в продаже по цене в эквивалент 3710 долларов.

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