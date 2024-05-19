Представлен 100-дюймовый телевизор Hisense Vidda NEW S100 Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Vidda NEW S100 Pro, которая оценена на местном для производителя китайском рынке в 1270 долларов. Новинку оснастили 100-дюймовой матрицей с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, звуковой системой формата 2.1 с двумя 18-Вт динамиками и 25-Вт сабвуфером, поддержкой Dolby Audio и DTS:X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, интерфейсами USB-A 2.0, HDMI 4K 144 Гц, HDMI 4K 60 Гц и USB-A 3.0, а также портом RJ45.