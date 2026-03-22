Представлен 100-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max 2026

Компания Redmi объявила о выпуске телевизоров серии Redmi TV Max, в которую вошли модели с диагональю 100 и 85 дюймов. Первая может похвастаться матрицей с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 600 нит, 30-Вт звуковой системой, интерфейсом HDMI 2.1, пятиядерной платформой с ядрами Cortex-A55, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, а также показателем потребляемой мощности 450 Вт. Что касается 85-дюймовой версии, то она имеет меньшую яркость, 20-Вт акустику и 3 ГБ оперативной памяти. Телевизоры обойдутся на дебютном китайском рынке в эквивалент 1280 и 710 долларов.

