Представлены телевизоры серии TCL P7L Premium QLED TV

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией P7L Premium QLED TV, которая состоит из моделей с размерами 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются HVA-матрицами с технологией QLED, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD), кадровой частотой 60 Гц, поддержкой HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision и 93% покрытием цветовой палитры DCI-P3, фирменной технологией Colorful Quantum Crystal, бионической оптимизацией цвета, контрастностью 5000:1, фирменным чипом обработки изображения AiPQ, функциями улучшения картинки посредством искусственного интеллекта, 2.1-канальной Hi-Fi-акустикой от Onkyo с выделенным сабвуфером в 85-дюймовой версии, 2.0-канальными аудиосистемами с поддержкой DTS Virtual:X и Dolby Atmos Dolby Atmos в остальных моделях, предустановленной операционной системой Google TV, портом HDMI 2.1 с поддержкой eARC, адаптерами Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 5, режим «Art Gallery» для отображения картин в режиме ожидания и металлическим корпусом Slim & Uni-body. Цены и дата начала продаж телевизоров будут объявлены позже.