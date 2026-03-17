Телевизор TCL Max163M Pro оценили в 50 тысяч долларов

Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров 163-дюймовыми Micro LED-моделями Max163M и TCL Max163M Pro. Базовая модель характеризуется яркостью до 10000 нит XDR, 24,88 млн неорганических самоизлучающих чипов, поддержкой глубины цвета 3×22, 100-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, четырёхъядерным чипом A73, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB 3.0 и USB 2.0, а также корпусом массой 190 кг. Старшая модель TCL Max163M Pro отличается кадровой частотой 120 Гц при разрешении 4K и массой 218 кг. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 36300 и 50820 долларов соответственно.