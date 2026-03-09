Samsung подала в суд на TCL из-за QLED-технологии

Германия стала ареной очередного судебного противостояния технологических гигантов — компания Samsung Electronics выиграла дело против TCL из-за телевизоров с так называемыми «фальшивыми QLED». Квантовые точки используются в некоторых типах дисплеев для повышения эффективности и точности цветопередачи. Например, в отдельных телевизорах Samsung применяется ультрафиолетовая подсветка — ультрафиолетовые светодиоды отличаются высокой эффективностью, однако ультрафиолетовый свет вообще не входит в видимый спектр. Квантовые точки поглощают это ультрафиолетовое излучение и преобразуют его в видимый свет нужного цвета. Дополнительным преимуществом такой технологии является то, что квантовые точки значительно проще настроить на точную длину волны света, чем обычный светодиод.

Samsung удалось доказать, что некоторые телевизоры TCL на самом деле не используют технологию квантовых точек, хотя их реклама создаёт обратное впечатление. TCL не смогла опровергнуть эти доводы в суде Munich I Regional Court. Решение касается шести серий телевизоров — суд обязал TCL прекратить рекламировать эти модели как «QLED», а также исправить недостоверные заявления о них. Однако это решение пока не вступило в окончательную юридическую силу, и TCL может подать апелляцию. При этом Samsung ведёт аналогичные судебные процессы против TCL также в других странах, пытаясь доказать своё превосходство над довольно крупным конкурентов на рынке ТВ.
