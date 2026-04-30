Google TV теперь поддерживает Gemini и вертикальные видео

Компания Google упростила доступ к коротким видео на телевизорах с Google TV — теперь пользователям не придётся открывать отдельное приложение YouTube. На главном экране появится новая строка «Short videos for you», где будет отображаться персонализированная лента коротких роликов. Ожидается, что обновление станет доступно для устройств Google TV уже этим летом, хотя точные сроки не названы. При этом сначала в ленте будут показываться видео из YouTube Shorts, но в будущем, вероятно, появится поддержка и других платформ с вертикальными роликами, таких как TikTok. Новую функцию представили вместе с рядом других обновлений Google TV.

Среди них — поддержка генеративных моделей вроде Nano Banana для создания изображений и Veo для генерации видео, доступных через вкладку Gemini. Приложение Google Photos также получило новые возможности — поиск по фотографиям с помощью голоса и функция Remix, позволяющая менять стиль изображений, например, превращать их в акварель или масляную живопись. И хотя сейчас многие могут задаться вопросом о том, для чего всё это нужно, стоит отметить, что технологии на базе искусственного интеллекта сейчас внедряются буквально везде. И телевизор во многих странах всё ещё выступает в роли основного источника развлекательного контента наравне со смартфоном — а значит, пользователи будут смотреть ролики на нём, генерировать картинки и покупать платные подписки, чтобы контента было ещё больше и он был более разнообразным.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor