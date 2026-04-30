Google TV теперь поддерживает Gemini и вертикальные видео

Среди них — поддержка генеративных моделей вроде Nano Banana для создания изображений и Veo для генерации видео, доступных через вкладку Gemini. Приложение Google Photos также получило новые возможности — поиск по фотографиям с помощью голоса и функция Remix, позволяющая менять стиль изображений, например, превращать их в акварель или масляную живопись. И хотя сейчас многие могут задаться вопросом о том, для чего всё это нужно, стоит отметить, что технологии на базе искусственного интеллекта сейчас внедряются буквально везде. И телевизор во многих странах всё ещё выступает в роли основного источника развлекательного контента наравне со смартфоном — а значит, пользователи будут смотреть ролики на нём, генерировать картинки и покупать платные подписки, чтобы контента было ещё больше и он был более разнообразным.