Android-проектор XElectron PocketBeam оценили в $100

Компания XElectron пополнила ассортимент портативных проекторов моделью PocketBeam, которая может похвастаться предустановленной ОС Android 13 с доступом к популярным стриминговым сервисам. Новинка также характеризуется нативным разрешением 1280:720 пикселей и поддержкой разрешения Full HD, яркостью 6000 люмен, контрастностью 5000:1, проекцией изображения диагональю до 150 дюймов, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, дистанционной фокусировкой, адаптером беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, поддержкой Miracast и AirPlay, встроенной батареей ёмкостью 3200 мАч с автономностью до двух часов воспроизведения видео, интерфейсом USB-C, встроенным динамиком, корпусом массой 600 граммов и светодиодным источником света со сроком службы 40 тысяч часов. Цена проектора на дебютном индийском рынке составляет 100 долларов.

100-дюймовый телевизор Redmi TV MAX (2026) появился в продаж…
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу недавное представленные серии телевизоров Redmi A Pro и Red…
Представлен 130-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB…
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 130-дюймовой моделью R95H, которая основана на панели …
Представлен бюджетный проектор XElectron iProjector 3 Plus…
Компания XElectron пополнила ассортимент проекторов моделью iProjector 3 Plus с разрешением Full HD и дек…
65-дюймовый телевизор Kodak IconiK Series Mini LED оценили в…
Компания Kodak пополнила ассортимент телевизоров серии Kodak IconiK Series Mini LED 65-дюймовой моделью, …
Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор…
На выставке CES 2026 компания Samsung представила линейку новых телевизоров, но главной премьерой стал 13…
Телевизор TCL Max163M Pro оценили в 50 тысяч долларов …
Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров 163-дюймовыми Micro LED-моделями Max163M и TCL…
Представлен проектор Anker Nebula P1i…
Компания Anker выпустила на европейский рынок проектор Soundcore Nebula P1i, который оценен в 360 евро. Н…
Представлены телевизоры Hisense E7S Pro RGB-Mini…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E7S Pro RGB-Mini LED, которая состоит из моделе…
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
