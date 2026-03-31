Android-проектор XElectron PocketBeam оценили в $100

Компания XElectron пополнила ассортимент портативных проекторов моделью PocketBeam, которая может похвастаться предустановленной ОС Android 13 с доступом к популярным стриминговым сервисам. Новинка также характеризуется нативным разрешением 1280:720 пикселей и поддержкой разрешения Full HD, яркостью 6000 люмен, контрастностью 5000:1, проекцией изображения диагональю до 150 дюймов, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, дистанционной фокусировкой, адаптером беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, поддержкой Miracast и AirPlay, встроенной батареей ёмкостью 3200 мАч с автономностью до двух часов воспроизведения видео, интерфейсом USB-C, встроенным динамиком, корпусом массой 600 граммов и светодиодным источником света со сроком службы 40 тысяч часов. Цена проектора на дебютном индийском рынке составляет 100 долларов.