Представлен 100-дюймовый телевизор Skyworth 100A4F

Компания Skyworth выпустила на дебютный китайский рынок телевизор Skyworth 100A4F. Новинка характеризуется 100-дюймовой матрицей BOE с технологией Mini LED, 448 участками подсветки, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 288 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, 98-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE < 0,87, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 4-ядерной платформой Cortex-A73 и 2.1-канальной акустической системой Harman Kardon. Телевизор станет доступен для покупки 2 января, но цена пока не сообщается.

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