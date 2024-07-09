Представлен 100-дюймовый телевизор Skyworth 100A5D Pro

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров моделью 100A5D Pro, которая основана на 100-дюймовой матрице Mini LED с разрешением 4K. Новинка также характеризуется 1152 зонами подсветки, переменной кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2500 нит, динамической контрастностью 25000000:1, антибликовым экраном от BOE, 4-ядерной платформой A73 с максимальной частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 128 встроенной памяти, 210-Вт акустической системой Harman, тремя портами HDMI 2.1 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Цена телевизора на дебютном китайском рынке составляет 2060 долларов.

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