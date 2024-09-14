Представлен 100-дюймовый телевизор Skyworth 100A7E

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров моделью 100A7E, которая получила 100-дюймовую матрицу с технологией QD-Mini LED. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), 1152 участками подсветки, кадровой частотой 288 Гц, пиковой яркостью 2500 нит XDR, антибликовым покрытием, наличием 200 известных картин для демонстрации на заставке, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, четырёхъядерной платформой Cortex A73, акустической системой Harman Kardon, тремя интерфейсами HDMI 2.1, одним разъемом USB-A 2.0 и портом RJ45. Главной особенностью телевизора стал корпус толщиной всего 54 мм, благодаря чему его можно крепить вплотную к стене. Также производитель предусмотрел в комплекте поставки несколько съемных рамок корпуса. Skyworth 100A7E оценен на местном для производителя китайском рынке в эквивалент 3100 долларов.

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