Представлен 100-дюймовый телевизор Tuvio от Яндекса

«Яндекс Фабрика» объявила о выпуске нового телевизора под брендом Tuvio, который может похвастаться диагональю 100 дюймов. Новинка характеризуется панелью с технологией DLED, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K Ultra HD), частотой обновления 60 Гц, акустической системой из двух динамиков суммарной мощностью 24 Вт, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, корпусом длиной 2,2 метра и высотой 1,2 метра, а также фирменной операционной системой Яндекса YaOS с голосовым помощником «Алиса». Цена телевизора составляет 200 тысяч рублей. Напомним, что ранее под маркой Tuvio были выпущены телевизоры с панелями OLED и Mini-LED диагональю от 48 до 65 дюймов.