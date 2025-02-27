Представлен 100-дюймовый телевизор Tuvio от Яндекса

«Яндекс Фабрика» объявила о выпуске нового телевизора под брендом Tuvio, который может похвастаться диагональю 100 дюймов. Новинка характеризуется панелью с технологией DLED, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K Ultra HD), частотой обновления 60 Гц, акустической системой из двух динамиков суммарной мощностью 24 Вт, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, корпусом длиной 2,2 метра и высотой 1,2 метра, а также фирменной операционной системой Яндекса YaOS с голосовым помощником «Алиса». Цена телевизора составляет 200 тысяч рублей. Напомним, что ранее под маркой Tuvio были выпущены телевизоры с панелями OLED и Mini-LED диагональю от 48 до 65 дюймов.

Представлены флагманские телевизоры Panasonic W95B…
Компания Panasonic пополнила ассортимент телевизоров серией W95B, в которую вошли модели с диагональю 55,…
75-дюймовый телевизор JVC AI Vision QLED TV оценен в 1040 до…
Компания JVC пополнила ассортимент телевизоров серией AI Vision QLED TV, которая состоит из моделей с диа…
Светодиодные экраны от Детектор Групп: качество и надежность…
В современном мире визуальная информация становится все более актуальной. Светодиодные экраны представ…
Лазерные проекторы Epson EH-QS100 появились в продаже …
Компания Epson дала старт европейским продажам ультракороткофокусных проекторов EH-QS100W и EH-QS100B, ко…
75-дюймовый Konka G9W Mini AI-LED Art Wallpaper TV оценен в …
Компания Konka пополнила ассортимент телевизоров моделью G9W Mini AI-LED Art Wallpaper TV, которая получи…
Телевизоры Redmi Smart TV X 2025 появились в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу телевизоры серии Redmi Smart TV X 2025, которая состоит из …
Представлены телевизоры Panasonic Z95B…
Компания Panasonic пополнила ассортимент премиальных телевизоров серией Panasonic Z95B, в которую вошли м…
98-дюймовый телевизор TCL QM6K оценен в 3800 долларов…
Компания TCL объявила о выпуске телевизоров серии TCL QM6K, в которую вошли модели с диагоналями 50, 55, …
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor