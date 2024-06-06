Представлен 100-дюймовый телевизор Xiaomi TV Max 100

Компания Xiaomi представила на международном рынке телевизор Xiaomi TV Max 100, который основан на 100-дюймовой матрице с разрешением 4K UHD. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 120 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, Dolby Vision, HLG и MEMC, 94-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, двумя 15-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, четырехъядерной платформой с графическим адаптером Mali G52MC1, предустановленной ОС Android TV 11, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, интерфейсами HDMI 2.1 CEC и USB 2.0, портом Ethernet и 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж телевизора будут объявлены позже.

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