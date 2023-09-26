Представлен 110-дюймовый 240-Гц телевизор Hisense TV UX

Компания Hisense представила в Китае один из самых технологичных телевизоров на рынке, который получил название Hisense TV UX. Новинка характеризуется 110-дюймовой панелью Mini-LED с разрешением 8К, 40000 зонами подсветки, максимальной яркостью в режиме XDR Pro 10000 кд/кв.м, частотой обновления изображения 240 Гц, 90-процентным охватом цветовой палитры BT.2020, поддержкой Dolby Vision, акустической системой формата 5.1.2 с поддержкой Dolby Atmos, неназванной флагманской однокристальной системой, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Остальные подробности, цену и дату начала продаж этого по-настоящему флагманского телевизора объявят позже.