Представлен 110-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen V5 Max

Компания Huawei пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью Smart Screen V5 Max 110, которая получила 110-дюймовую панель Super Mini LED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется пиковой яркостью 5000 нит, частотой обновления 120 Гц, охватом цветового пространства BT.2020, контрастностью 8000000:1, углом обзора 178 градусов, восьмиядерной платформой Cortex A73, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, модулем SmartBar с камерой с искусственным интеллектом, микрофонами и датчиками, рамкой из авиационного алюминия толщиной всего 1,2 мм и соотношением дисплея к корпусу 99%. Телевизор появится в продаже на дебютном китайском рынке 30 сентября по цене эквивалентной 9235 долларам.