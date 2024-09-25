Представлен 110-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen V5 Max

Компания Huawei пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью Smart Screen V5 Max 110, которая получила 110-дюймовую панель Super Mini LED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется пиковой яркостью 5000 нит, частотой обновления 120 Гц, охватом цветового пространства BT.2020, контрастностью 8000000:1, углом обзора 178 градусов, восьмиядерной платформой Cortex A73, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, модулем SmartBar с камерой с искусственным интеллектом, микрофонами и датчиками, рамкой из авиационного алюминия толщиной всего 1,2 мм и соотношением дисплея к корпусу 99%. Телевизор появится в продаже на дебютном китайском рынке 30 сентября по цене эквивалентной 9235 долларам.

Представлен 100-дюймовый телевизор Skyworth 100A5D Pro …
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров моделью 100A5D Pro, которая основана на 100-дюймовой …
Представлен 85-дюймовый телевизор Huawei Vision Smart Screen…
Компания Huawei представила телевизоры Vision Smart Screen 4 Pro, которые основаны на 75- и 85-дюймовых п…
Телевизор TCL 115X955 оценили в 2 миллиона рублей…
Компания TCL дала старт российским продажам флагманского телевизора TCL 115X955, который оценен в 2 милли…
Телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2025 представили на мировом …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров международными версиями серии Xiaomi TV S Mini LED 2025…
75-дюймовый телевизор Thunderbird Bluebird оценен в $985…
Компания TCL пополнила ассортимент серии телевизоров Thunderbird Bluebird 75-дюймовой моделью, которая по…
65-дюймовый телевизор Acerpure оценен в $600…
Принадлежащая Acer компания Acerpure представила на индийском рынке телевизоры Acerpure Aspire и Swift. В…
Телевизор TCL C765 оценен в 95 тысяч рублей …
Китайская компания TCL выпустила в России телевизоры серии TCL C765, в которую вошли модели с диагональю …
Телевизор Xiaomi Smart TV X Series 2024 Edition оценен в $34…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией Smart TV X Series 2024 Edition, в кото…
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor