Представлен 12,6-дюймовый планшет Huawei MateBook E

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MateBook E, которая вступает на территорию iPad Pro и Surface Pro. Новинка получила 12,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, корпус толщиной 7,9 мм и массой 709 г, основную и селфи-камеры на 13 Мп и 8 Мп соответственно, дактилоскоп в клавише включения, четыре громкоговорителя, клавиатуру с сенсорной панелью управления курсором, подсветкой клавиш и модулем NFC, стилус Huawei M-Pencil второго поколения с поддержкой магнитной зарядки и распознаванием 4096 степеней нажатия, адаптер питания на 65 Вт и батарею ёмкостью 42 Втч.

Планшет появится в китайской продаже 1 декабря по цене в 940 долларов за версию с чипом Intel Сore i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, 1100 долларов за Core i5, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, 1255 долларов за Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, а также 1365 долларов Core i7, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и стилус.