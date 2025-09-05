Представлен 12-дюймовый планшет TECNO MEGAPAD Pro

Компания TECNO объявила о выпуске планшета MEGAPAD Pro, который в числе прочего получил множество функций ИИ. Новинка также характеризуется 12-дюймовым экраном с разрешением 2K, кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 450 ни, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby, батареей ёмкостью 10000 мАч, автономностью до 8 часов, тонким корпусом, отдельной клавишей для вызова фирменного помощника Ella, который генерирует тексты, управляет соцсетями, конспектирует учебные материалы и поддерживает перевод в реальном времени на 50 языков. Цена и остальные характеристики будут объявлены позже.