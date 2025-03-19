Представлен 120-Гц монитор HP Series 5 Pro

Компания HP пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью Series 5 Pro, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, глубиной цвета 8 бит, контрастностью 1500:1, яркостью 350 нит, временем отклика GtG 5 мс, технологиями HP Eye Ease и TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 для защиты глаз пользователей, антибликовым покрытием, подставкой с регулировкой наклона и высоты, интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, четырьмя портами USB-A 3.2 и одним USB-B. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.